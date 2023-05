60 Waldbrände wüteten an einem einzigen Tag

Vier Provinzen sind in Kanada derzeit von Waldbränden betroffen. Am Mittwoch wurden alleine in British Columbia 60 gezählt, von denen 15 als unkontrolliert galten. „Es besteht kein Zweifel daran, dass der Sommer schwer werden wird und dass wir Hilfe benötigen werden“, sagte Josée St-Onge, Sprecherin der Rettungsdienste in Alberta. Aufgrund der Vielzahl der Brände werde es Monate dauern, bis diese bewältigt seien, „es sei denn, ein bedeutender Wetterwechsel bringt viel Feuchtigkeit“, sagte sie.