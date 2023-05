31 Waldbrände im Westen Kanadas außer Kontrolle

Regen konnte ein wenig helfen

Die jüngsten Regenfälle hätten bei der Brandbekämpfung geholfen, sagte Christie Tucker, Leiterin der Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire. „Dadurch hatten die Feuerwehrleute die Möglichkeit, an einigen Brandherden zu arbeiten, an die sie wegen des extremen Verlaufs der Brände bisher nicht herankommen konnten.“ Auch in den nächsten Tagen würden kühlere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit erwartet. Sie habe um Hilfe, auch aus dem benachbarten US-Bundesstaat Montana, gebeten.