Neue Pläne für US-Frauen-Liga ab 2024

Der US-Frauen-Fußball soll ab August 2024 eine neue Liga erhalten. Die von der United Soccer League geplante USL Super League wird nach am Dienstag verlautbarten Plänen zehn bis zwölf Teams umfassen und in Konkurrenz zur aktuellen National Women‘s Soccer League (NWSL) stehen. Indes hat Michele Kwan, Eigentümerin des NWSL-Clubs Washington Spirit, angekündigt, die Anteilsmehrheit an Frankreichs Frauenmeister Olympique Lyon zu übernehmen.