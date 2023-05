Austria trennt sich von Young-Violets-Coach

Klassenerhalt das große Ziel

Suchard gab an, seine volle Aufmerksamkeit und Energie in den verbleibenden drei Liga-Runden dem Erreichen des Klassenerhalts zu widmen. Aktuell ist die Mannschaft mit 27 Punkten aus 27 Runden Letzter der 16er-Liga. Am Freitag (18.10 Uhr) gastieren die Violets beim fünftplatzierten Amstetten. Eine Woche danach geht es daheim gegen die Admira, in der letzten Runde am 4. Juni gastieren die „Jung-Veilchen“ beim FC Liefering.