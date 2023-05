„Tin Hearts | Toy Soldiers“ lädt zum Knobeln ein

Ein „fesselndes Puzzle-Abenteuer, das eine packende Geschichte über Liebe und Kompromisse erzählt“ - so Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun ihr „Feel-Good“-Adventure, in dem sich Spieler durch mehr als 40 Levels voller fordernder Puzzles rätseln müssen, während sie eine „tief emotionale Geschichte aufdecken, die mehrere Generationen und Dimensionen umfasst, meisterhaft eingebettet in das Gebilde einer alternativen, viktorianischen Welt.“