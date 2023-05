Vorhang auf für die neuen Küchenstars der Zukunft

„Toller Nachwuchs in den Startlöchern“

Während bei den angehenden Konditormeistern verführerische Desserts Gestalt annahmen, brodelten die Gerichte der Zukunft im Bereich der Gemüseküche. Kunstvoll gestaltete Nudeltäschchen mit schmackhafter Gemüsefülle standen etwa bei Jakob Danninger am Menüplan. „Gut, dass so toller Nachwuchs in den Startlöchern steht“, lobte Haubenkoch Stefan Eder. „Wir sind wirklich mit viel Freude hier dabei“, so Bar-Finalistin Alina Eder. K. Riegebauer