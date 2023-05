Familie sucht Lebensretterin vom Wörthersee

Zivilcourage par excellence hat eine Ärztin während des Raderlebnistags „Wörthersee autofrei“ am 30. April bewiesen. Sie war an diesem Tag selbst als Radfahrerin unterwegs und zur rechten Zeit am rechten Ort. Gemeinsam mit einem Sanitäter eilte sie dem Grazer Gunter Nitsche zu Hilfe. Der Rechtsanwalt war mit seiner Frau nach Kärnten gekommen, um eine autofreie Radtour rund um den Wörthersee zu genießen.