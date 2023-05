Österreicher entwerfen Wohnungen für Mond und Mars

Weit ist der Weg zum Mars und lange die Zeit, die Astronauten oft im Erdorbit in beengten Verhältnissen verbringen. In Kooperation mit Partnern hat die Wiener Weltraum-Architekturplattform Liquifer gemeinsam mit dem europäischen Flugzeughersteller Airbus ein Konzept eines Habitats namens „Airbus LOOP“ entwickelt, das Weltraumfahrern längerfristig einen All-Aufenthalt in einigermaßen lebenswerten Umständen ermöglichen soll. Zuvor denkt man aber noch in Richtung Mond.