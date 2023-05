Stripfing holt den Titel - Bregenz strauchelt!

Mit einem 3:1-Derbysieg setzt sich der SV Stripfing die Meisterkrone in der Ostliga auf. Leoben und die LASK Amateure kämpfen in der Regionalliga Mitte um den Aufstieg und im Westen rutscht SW Bregenz aus den Aufstiegsplätzen. Das alles und mehr gibt es bei uns in der Sendung der 3. Liga.