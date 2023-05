Eine „Mini-Klinik“ als Lösung für das Ärzteproblem

Was macht Salvida so besonders?

Man versucht dort, Mängel, an denen das öffentliche Gesundheitssystem krankt, auszumerzen – etwa überbordende Bürokratie für Mediziner. „Die Ärzte kümmern sich wirklich nur um den Patienten. Alles andere, etwa Terminvereinbarung, Abrechnung, Reinigung, Equipment, übernehmen wir“, so der ehemalige Handball-Nationalteamspieler, der nach seinem Medizin-Studium auch noch Wirtschaft studierte. Für die Behandlung der Patienten nutzt man die Synergien und die kurzen Wege im Haus aus. Denn unter einem Dach praktizieren 45 Ärzte und Therapeuten sowie 28 Angestellte. Neben einer Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin – in der Bammer selbst ordiniert – gibt es Physiotherapeuten, Masseure, Hebammen, Kosmetiker, Psychologen, Zahnärzte und Diätologen. In der Allgemeinmedizin werden am Vormittag 100 bis 160 Personen behandelt.