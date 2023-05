Linz will sich Verkehr-Hotspots genau anschauen

Problemstellen werden schon bearbeitet

Die Stadt Linz will nicht so lange warten. „Wir werden alle beim VCÖ gemeldeten Vorschläge prüfen und in unsere Überlegungen einfließen lassen“, verspricht Vize-Bürgermeister und Verkehrsreferent Martin Hajart (ÖVP). Zudem betont er, dass einige Problemstellen schon bearbeitet werden. Wie etwa bei der Nibelungenbrücke – ein Hotspot, wo schon im Herbst Radfahrer mehr Platz bekommen sollen. Auch die Auf- und Abfahrten der Brückenköpfe sollen für Radfahrer sicherer gemacht werden.