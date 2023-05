Wiener Gemeindebau wird jetzt zu Schweizer Käse

18 Tiefenbohrungen mit je 150 Meter Tiefe

Für die neue Energiequelle aus Luft und Geothermie werden 18 Tiefenbohrungen mit je 150 Meter Tiefe durchgeführt. Die Wohnanlage wird jetzt also zum Schweizer Käse. Insgesamt befinden sich aktuell 59 Sanierungsprojekte mit Investitionen von 660 Millionen Euro in der Bauphase, das betrifft rund 14.000 Gemeindewohnungen in ganz Wien.