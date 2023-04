Wann gibt es für Gas- und Stromkunden Rabatte?

Der Energiemarkt im vergangenen Jahr war turbulent. Das stürzte in ganz Europa Energieunternehmen in die Pleite oder führte sie an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. In Wien brauchte die Wien Energie mehrere Hundert Millionen Euro von der Stadt, um die Sicherheiten an der Börse zu hinterlegen. Beinahe alle liquiden Mittel der Stadt wurden dafür aufgewandt.