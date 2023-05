Wie wir am Tanzparkett das Leben feiern können

Vom Fitnessstudio auf‘s Tanzparkett

Kein Wunder, dass auch Kurse für Frauen ohne Partner immer gefragter werden. „Was früher hauptsächlich in den Fitnessstudios angeboten wurde - Stichwort Zumba -, ist jetzt aufs Tanzparkett zurückgekehrt“, weiß Christoph Hippmann. In seiner Tanzschule in Wels wurde das Angebot an Solokursen nun stark ausgeweitet. „Ein internationaler Megatrend, der gerade zu uns kommt, ist zum Beispiel ,Body Ballett‘. Für dieses Workout an der Ballettstange brauchen Damen auch keine Vorkenntnisse.“