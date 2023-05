Lila Sovia: Künstlerischer Kampf für Verständnis

Auf der Suche nach Heilung

Gut ein Jahr nach „FLINTA“ erscheint nun mit „No Need For Speed“ eine weitere EP, die sich inhaltlich aber mit anderen Themen befasst und im Vergleich etwas handzahmer rüberkommt. „Die neue EP ist nicht mehr so wütend, weil ich nicht mehr so wütend bin“, erklärt Lila Sovia, „es geht mehr darum, wie ich mit der Arbeitswelt umgehe und versuche, mich künstlerisch nicht ausbeuten zu lassen. Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang wütend sein, sondern auch mal Heilung finden.“ Selbst wandelt Sovia derzeit in drei Jobs, dazu gibt es die Uni, Workshops und die Musik. Ein Hustle, der aktuell leider notwendig ist. „Was ich mit der Musik verdiene, stecke ich eins zu eins ins Merchandise, das fair produziert wird. Von einem verkauften Pulli bleiben mir fünf Euro. Meine Miete zahle ich mit Gastdozierendenschaften und meinen Workshops. Alles ist in dieser Gesellschaft an Wirtschaftlichkeit und Kapitalismus gebunden, das ist nicht immer leicht.“