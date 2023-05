Auto ging während Fahrt plötzlich in Flammen auf

Ein Raub der Flammen wurde am Sonntagabend ein Auto in Kirchdorf in Tirol: Während der Fahrt nahm der Lenker (57) plötzlich Brandgeruch und Rauch wahr. Nachdem er angehalten und die Motorhaube geöffnet hatte, schlugen ihm Flammen entgegen. Binnen kürzester Zeit stand der Wagen dann in Vollbrand.