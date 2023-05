Parade-Athlet aus Tirol pulverisiert Weltrekorde

„Wetten, dass . . .“ war einst die Initialzündung

Die atemberaubenden Szenen haben eine lange Vorgeschichte: „Schon als Kind war ich immer in Bewegung“, erzählt der Wattener, der hauptberuflich im Optikergeschäft der Familie arbeitet. In der TV-Show „Wetten, dass . . .“ sah er dann als 11-Jähriger den Auftritt des Tiroler Parkourkünstlers Lukas Steiner – eine Initialzündung – und er besuchte dessen Kurse! „TV-Shows und Weltrekorde waren schon immer mein Traum“, erzählt Lorenz. Und so begann eine bombastische Reise – unter anderem mit der Bestmarke von 69 Rückwärtssalti in einer Minute oder dem Sieg beim Fernsehevent „Big Bounce – die Trampolin Show“ gegen 399 Konkurrenten.