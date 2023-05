AUA-Jet musste auf Weg nach New York notlanden

Eine AUA-Maschine ist am Freitagabend auf dem Weg von Wien nach New York wegen eines medizinischen Notfalls an Bord in Belfast in Nordirland notgelandet. Wie das Online-Portal „Austrian Wings“ berichtete, erklärte die Besatzung um 19.40 Uhr westlich der Insel Irland eine „Notlage“ und drehte zum Sinkflug ab.