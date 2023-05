Eltern wünschen sich buntes Programm für Nachwuchs

Positive Aspekte wie gesunde Ernährung, Bewegung an der frischen Luft und in der Natur lernen die Kinder dabei wie selbstverständlich. Gerold: „Oft unterschätzt man, wie glücklich Kinder sind, die einfach in Pfützen springen oder mit Erde spielen dürfen.“ Neben dem Kindergarten bietet die ausgebildete Kindergartenpädagogin, Früherzieherin und Waldpädagogin auch Ferienbetreuung und Kindergeburtstage an. „Die Geburtstage sind als Gesamtpaket buchbar“, erklärt Gerold. Je nach Motto – ob Wasser, Erde oder Feuer – gibt es dann ein Programm für bis zu zehn Kinder ab vier Jahren. Mit Lagerfeuer, Holzsammeln oder Experimenten wird den Kindern ein buntes Programm mitten in der Natur geboten.