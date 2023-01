„Bedenkliche“ Offiziere aus Ungarns Armee entfernt

Vier Verteidigungsminister in sieben Jahren

„Orban ist paranoid geworden. Er konstruiert Probleme, wo keine sind“, sagt sein ehemaliger Berater Istavn Teplan im „Krone“-Gespräch. Er fürchte zudem - und hier sind Parallelen zu Kremlchef Wladimir Putin erkennbar - einen möglichen Nachfolger. Weswegen ihm eine relative Unsicherheit im Beamtenapparat nicht ungelegen kommt. „Das sieht man allein an den zahlreichen Personalrochaden im Verteidigungsministerium.“ Kristóf Szalay-Bobrovniczky ist der vierte Verteidigungsminister in sieben Jahren. Ohne Vorerfahrung, dafür mit exzellenten Geschäftskontakten nach Russland.