Erinnerungskunst als Gegenpol zu Nazi-Fresken

Vor zwei Jahren hat nun das Grazer Kunstzentrum Rotor einen Wettbewerb ausgeschrieben, der vertriebenen Menschen und auch solchen, die an der Grazer Uni Zuflucht gefunden haben, eine Stimme verleihen sollte. Diesen konnte Elisabeth Schmirl, Professorin für Grafik und Malerei am Department Bildende Künste und Gestaltung in Innsbruck, für sich entscheiden.