Top-Ranking der Muttertagsgeschenke 2023

„…Wenn ihr so eine Mami habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm…“, heißt es wieder am Sonntag in ganz Österreich. Seit 1914 wird am zweiten Sonntag im Mai Muttertag gefeiert. Und was gehört dazu? Ganz klar: Geschenke. Wer schenkt, gibt durchschnittlich 50 Euro aus - insgesamt ist in Kärnten mit Ausgaben in Höhe von 14 Millionen Euro zu rechnen.