Wie neue Leiterin die SPÖ-Befragung retten will

„Nicht wichtig, wer gewinnt“

In der Sozialdemokratie habe es zuletzt viel Unruhe und Unsicherheit gegeben, sagte Grubesa. Ziel der Wahlkommission sei es deshalb, die Abwicklung der Befragung so transparent, unparteiisch und unangreifbar wie möglich zu machen: „Als Wahlkommission ist uns nicht wichtig, wer gewinnt, sondern dass der Prozess fair und nachvollziehbar verläuft.“ Am Ende müsse ein geprüftes, nachvollziehbares und unstrittiges Ergebnis stehen.