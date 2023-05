Pogatetz: „Linz ist zum Aufstieg verdammt“

Kommt er, oder kommt er nicht? Die brennendste Frage vor dem freitägigen Aufstiegs-Schlager in der 2. Liga zwischen Tabellenführer St. Pölten und Verfolger BW Linz betrifft nicht die Spieler, sondern Tino Wawra. Der Sportdirektor der Oberösterreicher wechselt offiziell ab Juli in selber Funktion zum SKN - ein prekärer Umstand im Schatten des Titelrennens. Wawra nahm sich diese Woche Urlaub, wird heute aber wie gewohnt auf der Blau-Weiß-Bank Platz nehmen - und sagte im Vorfeld nur, was er sagen musste: „Ich will als Meister gehen.“