Bluttat in Mercedes-Werk: Politischer Hintergrund?

Nachdem zwei Männer im Mercedes-Werk in Sindelfingen bei Stuttgart am Donnerstag erschossen worden waren, wird fieberhaft nach einem Motiv des türkischstämmigen verdächtigen Schützen gesucht. In türkischen Medien wird ebenfalls über den Grund für die Bluttat spekuliert - so könnte dieser ein Streit über die anstehende Präsidentschaftswahl vorausgegangen sein. In einem TikTok-Video erklärte der 53-jährige Verdächtige zudem, man müsse sich seine Freiheit notfalls „zurückholen“.