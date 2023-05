Tierschützer starten Protest-Aktion zum Mitmachen

Mit nur wenigen Klicks

Drängende Themen wie Qualzucht (dazu mehr in der nächsten Sonntagsausgabe der „Krone“), illegaler Welpenhandel und strengere Regelungen in der Hobbyzucht sind auch der „Krone“ und ihren Lesern schon lange ein wichtiges Anliegen. Um den politischen Vertretern die Wichtigkeit zu verdeutlichen, wurde eine E-Mail-Protest-Aktion ins Leben gerufen. Mit nur wenigen Klicks kann jeder hier teilnehmen und eine Nachricht an die betroffenen Regierungsverantwortlichen schicken.