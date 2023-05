Darf´s ein bisserl mehr sein? | Respektlos

Das sogenannte große Teuerungs-Entlastungspaket, das der Bundeskanzler und sein Vize am Mittwoch vorgestellt haben - es wird weiter heftig zerzaust. Es sei zu klein ausgefallen, vor allem auf die Landsleute mit den dünnsten Geldbörseln, die besonders unter den Lebensmittel- und Energiekosten leiden, habe man „vergessen“. Das will sich die Regierung nun aber auch wieder nicht nachsagen lassen und bessert immerhin in Sachen Kinderarmut nach - unter dem Motto „Darf´s ein bisserl mehr sein?“ Verwirrung gibt es unterdessen auch über die Wirksamkeit weiterer und höherer Übergewinnsteuer für die Energieanbieter. Wie die „Krone“-Wirtschaftsredaktion heute berichtet, sei unklar, ob die (angekündigte) Maßnahme letztlich wirklich dazu führen wird, dass die Tarife für die Endkunden billiger werden. Auch die gewünschte Wirkung auf die Inflation sei zweifelhaft. Schaut also so aus, als müsste die Regierung bei diesem Paket rundum noch mehr als nur „ein bisserl“ verbessern!