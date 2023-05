Freizeit-Erlebnis für Jung und Alt in Wildon

Beim Abstieg in Buschenschänke einkehren

Beim Abstieg kommen wir an einem Steinbruch vorbei und wenig später erreichen wir die Buschenschank Bockmoar. Nach dem kurzen Abstecher zur Buschenschank orientieren wir uns an der Beschilderung „Wildon-Runde“ und kommen zu der uns bereits bekannten Kreuzung bei Unterhaus.