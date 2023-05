Bayern-Trainer Tuchel testet Lewandowski-Double

Tolle Torquote

Eine tolle Torquote, die dem in Niedersachsen geborenen Armenier nicht nur zu einem Länderspieleinsatz verhalf, sondern auch zum Aufstieg in die Kampfmannschaft der Bayern führte, weil Eric Maxim Choupo-Moting nach seinen Knie-Problemen erst am Mittwoch zur Mannschaft zurückkehrte. Ob Ranos überzeugen konnte?