Basketballer aus Wels haben Brad Pitt als Vorbild

Co-Trainer als Mathe-Ass

Warum Wels als Außenseiter dennoch mit dem Krösus so mithalten kann, hat auch mit Schauspiel-Superstar Brad Pitt zu tun. „Wie im Film Moneyball versuchen wir fehlende finanzielle Mittel auszugleichen“, sagt Obmann Michael Dittrich. Bei Brad Pitt, der im Film den Baseball-Manager Billy Beane verkörperte, war es ein computergestütztes Statistiksystem, bei Wels versucht Co-Trainer Stephan Frost als Mathematiker Spieler zu finden, die auf Basis gewisser Werte für relativ wenig Geld den Unterschied ausmachen und „explodieren“ können. „Heuer hat das sehr gut funktioniert, sonst könnten wir nicht so performen“, so Waser. Ob das auch wirklich für den ganz großen Coup reichen kann? Zumindest bei Pitt bzw Beane war das nicht der Fall gewesen