Doskozil bekräftigt: Ohne Sieg keine Kandidatur

Am 22. Mai tritt Wahlkommission zusammen

Die Wahlkommission wird am 22. Mai zusammentreten, um die eingesandten Stimmen auszuwerten. Es heißt also noch zwölf Tage warten, meinte Doskozil im Parlament am Rande einer Veranstaltung. Es sei „ein bisschen ungewiss“, er denke, es gehe nun allen Kandidaten so, jeder glaube, dass er den internen Wahlkampf gut absolviert habe. Doskozil bedankte sich entsprechend auch bei seinen Unterstützern. „Jetzt schau‘ ma, was rauskommt.“