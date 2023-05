346.000 Studierende wählen ihre Vertretung

Auch heuer können die Studierenden wieder per Wahlkarte abstimmen. Insgesamt wurden heuer knapp 6000 beantragt (2021: 21.000, 2019: 8800). Diese müssen bis morgen, Mittwoch, um 18 Uhr bei der Wahlkommission einlangen. Die letzten Wahllokale an den Hochschulen schließen am Donnerstagnachmittag, mit einem Endergebnis wird am späten Donnerstagabend gerechnet.