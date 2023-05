„Brexit für Großbritannien mühsamer als für EU“

Seit 167 Jahren beherbergt das weiße Gebäude im Londoner Nobelviertel Belgravia die österreichische Botschaft. „Das ist eines von zwei Gebäuden aus der Monarchie, die wir noch nutzen. Das andere ist in Konstantinopel, das heißt jetzt Istanbul. Das ist unser Konsulat, ein sehr schönes, altes Gebäude, das liegt am Bosporus“, sagt der in Villach geborene Zimmermann.