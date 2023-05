78-Jährige von Traktor überrollt und getötet

Zweite Erntehelferin auf Plantage schwer verletzt

In Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) wurde außerdem am Montagnachmittag eine andere Erntehelferin auf einer Erdbeerplantage schwer verletzt. Die 55-Jährige geriet mit ihrem Kopftuch in die hinauf rollende elektrische Schutzplane. Daraufhin wurde die Frau an den Haaren nach oben gezogen.