Wirt: „Gäste sehen nicht, wie viel alles kostet“

In den vergangenen Jahren hat sich – wie für so viele andere – viel verändert. Zuletzt waren es die Teuerungen, die die Gastronomie schwer trafen. Logisch, dass die Aufregung groß war, als Klaus Neusser, Chef des Instituts für höhere Studien, kürzlich die Gastronomie für die hohe Inflation verantwortlich machte. Die Gastro-Preise würden in Österreich durch den „relativ gut laufenden“ Tourismus, weniger Restaurant-Angebot durch Personalknappheit und weniger Gasthäuser am Land deutlich nach oben klettern.