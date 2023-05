Fünf Verletzte bei Kollision mit drei Fahrzeugen

Ein 76-jähriger Autolenker aus Thalheim wollte auf der B138 in Wels eine Kreuzung in gerader Richtung durchfahren. Am Beifahrersitz saß seine gleichaltrige Ehefrau. Zum selben Zeitpunkt wollte auch ein 70-Jähriger aus Vorchdorf mit seinem Pkw die Kreuzung von der Wiesenstraße aus in gerader Richtung passieren. In seinem Wagen saßen noch eine 55-Jährige und eine 44-Jährige aus Laakirchen.