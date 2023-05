Nächtlicher Stromausfall in 6000 Haushalten

Ursache unklar

Was genau den Defekt ausgelöst haben könnte, ist unklar. „Laut unseren Technikern kann keine genaue Ursache ausgemacht werden!“, so Zaworka. Das Kabel könne durch viele Faktoren beschädigt worden sein, heißt es weiter. Dennoch versicherten die Stadtwerke Klagenfurt, dass es zu keinen weiteren Stromausfällen kommen sollte. Und abgesehen von verstellten Uhrzeiten am Wecker, halten sich auch Folgeschäden in Grenzen.