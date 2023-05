Horten-Ausstellung: Kunst, Luxus & Riviera-Flair

Die Ausstellung konzentriert sich auf Künstler, für die Frankreich eine zentrale Rolle in ihrer Biografie gespielt hat, wie beispielsweise Pablo Picasso, dessen 50. Todestag 2023 begangen wird, Marc Chagall und Yves Klein. Außerdem bekommt man spektakuläre Einblicke in das Leben von Heidi Horten und ihre moderne Villa Dubeau an der Côte d’Azur. In der luxuriösen Welt der Sammlerin nimmt die Kunst eine besondere Stellung ein - wie auch bei den anwesenden Promis. Bis 29. Oktober 2023 kann man die Ausstellung in der Heidi Horten Collection besuchen - einen Vorgeschmack sehen Sie im Video!