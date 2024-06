Claudia Kottal über Outing: „War Riesenbefreiung!“

„Es war lange so, dass einem geraten wurde, dass man nicht darüber sprechen soll. Also nicht nur der Oma nichts sagen, sondern auch den Medien nichts sagen, weil sonst wird man vielleicht nicht mehr besetzt“, schildert Kottal. Warum sie im Endeffekt mit ihrer Sexualität doch an die Öffentlichkeit gegangen ist, wie sich ihr Arbeitsumfeld dadurch verändert hat und ob sie seitdem mit Anfeindungen zu kämpfen hatte, verrät die Schauspielerin im krone.tv-Interview.