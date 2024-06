Frauen müssen putzen, Twitter-Hass & GNTM-Drama

Putzen und Hausarbeit ist in Österreich noch immer Frauensache: Sind wir echt so konservativ? Immer mehr Menschen bekommen die Diagnose ADHS: eine Modekrankheit? Und seit fast 20 Jahren sorgt „Germanys Next Topmodel“ schon für Skandale. Wann ist endlich Schluss mit dem Drama? Über diese und weitere, absurde Themen diskutieren im „Society Duell“ die Sängerinnen & TV-Persönlichkeiten Rebecca Rapp und Lydia Kelovitz.