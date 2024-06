Was würde Karl Lagerfeld wohl dazu sagen?

In Hollywood ist Daniel Brühl eine feste Größe, in Deutschland ein Superstar. Kein Wunder, es gibt nichts, was der Schauspieler nicht kann: Krimi, Komödie, Action oder Thriller – der 46-Jährige probiert sich gerne aus, sucht ständig neue Herausforderungen. Nun schlüpft er für die Serie „Becoming Karl Lagerfeld“ (ab heute auf Disney+) in die Rolle des ikonischen Designers.