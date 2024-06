Kelovitz: „Frauen sind einfach nicht so machtgeil“

Am 28. Mai fand der „Weltmenstruationstag“ statt, was die Debatte über einen „Menstruationsurlaub“ erneut entfachte. Spanien hat ein solches Modell bereits 2023 eingeführt. Im Society-Duell diskutierten Christina „Mausi“ Lugner und Lydia „Wildsau“ Kelovitz, ob dies auch hierzulande sinnvoll wäre, und sprachen in diesem Zusammenhang auch über das Thema Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen.