Mordversuch geklärt: Täter wochenlang auf Flucht

Ein missglückter Drogenverkauf war am 9. April in Wels (Oberösterreich) der Auslöser für einen lebensbedrohlichen Messerstich gegen einen 18-Jährigen. Der Täter konnte flüchten und beinahe ein Monat lang untertauchen. Am vergangenen Freitag wurde der Tatverdächtige (21) festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig.