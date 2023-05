Jetzt Karten für den „Kabarett-Lehrer“ gewinnen

Seit 25 Jahren begeistert Andreas Ferner, auch bekannt als „Österreichs lustigster Lehrer“, sein Publikum mit humorvollen Geschichten aus dem Schulalltag. Nun haben Sie die Chance, bei unserem Gewinnspiel 3x 2 Tickets für sein Jubiläums-Programm „Stundenwiederholung“ am 21. Mai und 4. Juni zu gewinnen. Wie Sie Ihre Chance noch erhöhen können, und was das Programm des „Kabarett-Lehrers“ so unterhaltsam macht, erfahren Sie hier.