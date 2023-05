Amateurclub soll fast 27.000 Euro für Strom zahlen

Der SC Harland kämpft sportlich derzeit in der 2. Klasse Traisental um jeden Punkt, abseits des Feldes, wie viele andere Sportvereine in ganz Österreich, wegen der Teuerung aber vor allem ums finanzielle Überleben. Zur absoluten Unzeit kommt da die neueste EVN-Rechnung, laut welcher der Club fortan fast das Fünfzehnfache bezahlen solle. Die „Krone“ hat sich den Fall, aber auch die Hintergründe zum Vereinssterben in Niederösterreich angesehen.