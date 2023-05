Tabellenführer St. Pölten nur 1:1 gegen Steyr

In St. Pölten gingen die Gastgeber standesgemäß in Führung. Nach einer Hereingabe von Jaden Montnor schob Benedict Scharner aus kurzer Distanz ein (33.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte ein nicht gegebener Elfmeter für den Tabellenführer für Aufregung. Mit Fortdauer des Spiels agierte St. Pölten aber zu passiv und kassierte durch Kubilay Yilmaz den Ausgleich (77.). Kurz vor Spielende verpasste Daniel Schütz per Fallrückzieher hauchdünn den Siegestreffer für die Niederösterreicher (89.). In der kommenden Runde kommt es am Freitag zum Spitzenspiel zwischen Blau-Weiß Linz und St. Pölten.