Zahlreiche Messerattacken: Polizei im Dauereinsatz

In Wien kam es am Wochenende zu zahlreichen Auseinandersetzungen - oft waren auch Messer im Spiel. So bedrohte etwa ein 13-Jähriger einen Mann am Praterstern und wollte diesem die Geldbörse entreißen. Im ersten Bezirk wurde ein 34-Jähriger von einem Bekannten verletzt und an der Freda-Meissner-Blau-Promenade wurde ein 19-Jähriger von gleich drei Männern attackiert.