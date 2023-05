13-Jähriger bedrohte Passanten mit Messer

Am frühen Samstagmorgen wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Brigittenau alarmiert. Ein 18-Jähriger gab an, von einem Buben mit einem Messer bedroht worden zu sein. Sein unbekannter Angreifer hatte versucht, ihm die Geldbörse abzunehmen. Der junge Mann schrie jedoch so laut um Hilfe, dass der Tatverdächtige mit einem älteren Burschen das Weite suchte.