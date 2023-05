Der Streit um die Teuerung spitzt sich zu

ÖGB-Boss Katzian: „ÖVP allein zu Hause“

So sieht es auch Gerald Loacker (NEOS). „Es darf nur jenen geholfen werden, die wirklich betroffen sind.“ Weiteres grundlegendes Problem: „Viele, die zu uns kommen, sind nicht alphabetisiert. Das dynamisiert zusätzlich die Armut.“

Auch Loacker kann der Mehrwertsteueraussetzung etwas abgewinnen. „Die Menschen zahlen ohnehin schon so viel Steuern.“ Minister Brunner ist dagegen. Das empört ÖGB-Boss Wolfgang Katzian: „ÖVP allein zu Hause. Mittlerweile schließen sich alle anderen uns an.“ Katzian will seine Forderungen Montag präzisieren - die decken sich in etwa mit dem Drei-Punkte-Plan von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: Anti-Teuerungskommission - Katzian will auch eine Preisdatenbank für Transparenz: Die „Blackbox Preisgestaltung“ sei angesichts der Rekordinflation nicht zumutbar; Mietpreisdeckel; runter mit der Grundsteuer bei Lebensmitteln.