Kommt Frankreich-Modell? Bürgern schmilzt Geld weg

„Das Problem der Teuerung packt man dabei nicht an der Wurzel, man bekämpft lediglich Symptome“, sagte Momentum-Ökonomin Marie Hasdenteufel in einer Aussendung. Die meisten haben laut der Analyse des gewerkschaftsnahen Instituts auf einen Mix aus einkommens- und preiswirksamen Maßnahmen gesetzt. Beispiele sind der Strompreisdeckel und die Mietpreisbremse in Spanien sowie die Gaspreisbremse in Deutschland.